Desaparecida una mujer en Valencia que había huido de su casa por malos tratos

Se buscan pistas de una mujer andaluza de 48 años desaparecida que ahora vivía en Valencia desde hace un mes , lleva desaparecida desde el viernes, la última vez que la vieron fue de camino al trabajo , en los alrededores de la Calle del Turia y allí mismo encontraron su bolso con la documentación, las llaves, el móvil y todas sus pertenencias , pero de ella no hay ni rastro. Cuando se dieron cuenta que algo iba mal, los miembros de la Asociación Alana en la que trabajaba y quienes les dieron cobijo, avisaron a la policía para denunciar su desaparición y es que al parecer Regina llegó a Valencia para huir del hombre con el que había tenido una relación.

Desde ‘El programa del verano’ han podido hablar con alguno de los miembros de esta asociación, Carla Clement ha hablado sobre la situación de Regina: “Al principio de llegar ella estaba nerviosa, se fue tranquilizando y tenía planes de futuro, pero no sabemos mucho más”. Sobre si saben la identidad del presunto maltratador del que huía: “Ese dato no le podemos dar, la policía lleva dos líneas de investigación, la parte que conocíamos es que ella sufrió violencia de género, pero no podemos afirmar que haya sido esto”.