Noelia Vera, portavoz de Unidas Podemos: “La única vez que ha sido Sánchez presidente fue por Unidas Podemos”

Noelia Vera, portavoz de Unidas Podemos, se ha mostrado muy decepcionada tras no poder llegar a un acuerdo que permita la formación de gobierno. Unidas Podemos echa la culpa de lo ocurrido a Pedro Sánchez, del cual creen que ha estado jugando con todos. “La única vez que ha sido Sánchez presidente fue por Unidas Podemos”. Noelia Vera ha querido dejar claro que ellos siempre han querido negociar, pero no querían puestos vacíos sin competencias, achacando al PSOE el querer gobernar en solitario. Además ha querido lanzar un dardo a Pedro Sánchez, el cual ya culpó a Rajoy de la falta de gobierno: “En 2016 Sánchez culpaba a Rajoy por no ser capaz de negociar”.