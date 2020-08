Vecinos de Sevilla deciden quién okupa un piso en su edificio y el chico provoca un incendio

Vanesa, la vecina de al lado, no puede volver a su casa, se ha quedado en la calle, ella tenido que volver a casa de sus padres y su pareja está viviendo en casas de amigos y por ello, ‘El programa del verano’ ha hablado en directo con ella para que cuente la situación por la que está pasando y para enseñarnos en el mal estado en el que han quedado ambas viviendas. Ha explicado que no les dan soluciones: “Nada, ninguna. El propietario de mi piso me ha dicho que el banco se lava las manos, se echan la pelota uno a otro y aquí no viene nadie, yo necesito que me limpien, el olor es insoportable, aquí no se puede estar”. Confirma que nadie ha revisado el edificio: “No se explicar cómo aquí no ha venido nadie, para decir si puedo estar aquí, si el muro se va a caer… Apagaron el incendio, todo el mundo se fue y nadie dijo nada".