Pepe Navarro pone dos nuevas denuncias a Ivonne Reyes: "Ella cobró por descalificarme"

Navarro ha hecho autocrítica sobre la situación de su paternidad: "La justicia ha sentenciado y punto y nosotros hicimos una cosa bien, con el máximo respeto, discreción y profesionalmente. No hay nada más que decir", cuenta. Además, el presentador asegura que no ha recibido una demanda de Ivonne por no pasarle la pensión de su hijo y ha confirmado que ha puesto dos denuncias, por "asalto a la intimidad" y "modificación de medidas".