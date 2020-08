Pepe del Real se defiende tras criticar a Belén: "Solo le di un consejo, solo faltaría que no se pudiera hablar"

Patricia Pardo, nada más arrancar la sección de corazón le dijo a Pepe del Real: "No he visto a Belén, pero ayer te pasaste un poco". El periodista, con el gesto serio, le contestó: "No me pasé para nada". Acto seguido, Antonio Rossi se metió en la conversación para añadir: "Bueno, ella considera que sí te pasaste". Entonces, fue cuando Pepe se vieven arriba y contesta a su compañero: "Bueno, chico, considero que le di un consejo por lo que se estaba diciendo. Somos libres, solo faltaría que no se pudiera hablar".