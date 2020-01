Pepe del Real ha hablado sobre la posible exclusiva que Edmundo estaría preparando para dar su versión sobre la ruptura con Mª Teresa Campos. Según Pepe del Real, lo más destacado de lo que Edmundo diga será que no coinciden los tiempos: “Los tiempos de uno no coinciden con los del otro”. Con esto, parece que para Edmundo la ruptura comenzó a producirse antes y no solo fue a través de un mensaje de WhatsApp.