García-Page advierte sobre la división en el Gobierno: "Podemos está jugando deslealmente con el presidente"

Emiliano García-Paje, presidente de Castilla-la Mancha, opina sobre las últimas declaraciones de los miembros de Podemos en el Gobierno, en las que hablaban de contratos "a dedo": "Me parece demagogia barata". Además, añade: "Yo me he enterado que que había posibilidad de que la señora Belarra fuera a la cumbre de la OTAN cuando ha dicho que no iba a ir, pero lo que me sorprende es que estuviera invitada. No sé por qué tienen que ir todos los ministros cuando no están relacionados con la seguridad del Estado".