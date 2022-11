Ayuso, sobre la reunión de Feijóo con Sánchez: "Intentan arrinconarlo, pero mi presidente toma sus decisiones y no soy quien para decirle nada"

Al escuchar a la presidenta, Ana Rosa pregunta si estaba en contra a una reunión entre Feijóo y Pedro Sánchez por el CGPJ. Ayuso contesta rápidamente: "No se puede pretender que Bildu te dé una ley de memoria democrática para romper la historia de España y democrática de nuestra transición, que los independentistas te den el dinero mientras destrozas Cataluña y dejas a los catalanes abandonados en su tierra... y encima que el PP te dé todas las herramientas para que no haya ningún contrapeso contra su proyecto autoritario". Tras su 'speech', sentencia: "Yo eso no lo he visto en ningún momento y lo sabe todo el Partido Popular".