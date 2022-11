Ayuso, sobre el perreo con la cantante Anitta : "Me sentía como Paco Martínez Soria cuando llega a la Gran Vía, no sabía dónde mirar"

"Yo no hice perreo de nada, yo no hago eso", confesaba la presidenta madrileña refiriéndose a las imágenes del pasado viernes junto a la cantante Anitta que bailaba con la madrileña delante de todos los asistentes de la gala. "Estuve hablando con Anitta antes, pero yo no me esperaba esto", afirmaba Ayuso sobre el momento que vivió en la celebración de los premios. "Yo me sentí como Paco Martínez Soria, no sabía dónde mirar y cuando vi eso dije, bueno pues para delante", sentenciaba la Presidenta sobre su reacción ante la situación.