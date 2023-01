Cuca Gamarra, portavoz del PP, sobre la polémica del aborto en CyL: "Mañueco nos aclaró todo, pero Vox tuvo unas declaraciones fuera de contexto y sin justificación"

Ana Rosa comenta que el Gobierno ha aprovechado este momento para atacar a Feijóo: "Yo no lo entiendo". "Se unen dos elementos, Vox y Pedro Sánchez, que al final generan polémicas artificiales. Esto está aclarado por la propia junta de Castilla y León, por el propio presidente de la junta en el primer momento. El viernes la Junta remitía un escrito al propio Ministerio , con lo cual yo no entiendo esta sobreactuación y la reacción que está teniendo el Gobierno , creo que no es lo que necesita esta sociedad española", declara la portavoz.

"En vez de pensar en las mujeres, que no necesitamos estas polémicas, el Gobierno lo aprovecha para seguir elevando la tensión. Esto no se hubiera producido si Vox no hubiera tenido unas declaraciones absolutamente fuera de contexto y que no tienen ningún tipo de justificación", contesta Cuca Gamarra.