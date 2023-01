Borja Sémper explica por qué vuelve al PP: "Feijóo quiere cambiar la política en España y piensa más en los españoles que en sí mismo"

"Yo me fui porque estaba cansado de un clima de enfrentamiento continuo, de una ausencia de contenido y porque también quería darle a mi familia una nueva vida. Lo que ha sucedido es que desde hace ocho meses Feijóo, presidente del PP, ha reunido un grupo de personas que quieren cambiar la política en España y a mí me parece necesario para el país. Me han ofrecido unirme y lo hago con mucha ilusión", abre la entrevista Borja Sémper.