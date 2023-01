Junqueras ataca la "corrupción" del PSOE y defiende la "negociación" del referéndum: "No hay que cambiar la Constitución"

El político catalán fue increpado por un grupo de personas, quienes le abuchearon e insultaron en plena calle. Junqueras, ante este desagradable momento, apunta: "Me parece muy bien que todo el mundo silbe a lo que quiera silbar, que expresen su opinion. Esto me parece muy bien. Eso sí, estoy convencido que cuando te insultan por defender un principio de negociación o democracia no es motivo de ninguna vergüenza, es motivo de orgullo".