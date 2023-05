Javier Lambán explica su posición sobre el PSOE y el presidente del Gobierno: "No soy sanchista"

El presidente de Aragón rápidamente responde: "No actúo, hablo ni pienso en relación a cómo pueda sentar en Moncloa. No soy sanchista ni antisanchista, yo me defino en tres palabras, soy ante todo español, aragonés y socialista". Y añade sobre el presidente del Gobierno y su candidatura a las elecciones autonómicas: "No defino mi posición política en relación a Pedro Sánchez. Lo que sí intento por todos los medios es que la campaña electoral para las elecciones autonómicas de mayo en Aragón sea una campaña centrada únicamente en las necesidades aragonesas y el futuro de Aragón".