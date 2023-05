Ana Rosa recopila las siete mentiras de Pedro Sánchez: "No pactaré con Bildu y ningún violador se beneficiará de la Ley del solo sí es sí"

Ana Rosa cuenta al principio de ' El programa de Ana Rosa ' las siete mentiras que ha pronunciado el presidente del Gobierno durante su legislatura, quien cree que es pasado el mencionar a ETA pero no el 11M.

La presentadora enumera, una por una, las siete mentiras que ha dicho Pedro Sánchez antes y durante su presidencia: "Una, no pactaré con Bildu. Dos, pactar con Podemos me quitaría el sueño. Tres, no habrá indultos. Cuatro, ha habido claramente un delito de sedición y de rebelión". Y sigue enumerándolas: "Cinco, prohibiré por ley los referéndums de independencia. Seis, traeré de vuelta a Puigdemont a la justicia española. Siete, ni un violador se verá beneficiado por la Ley del solo sí es sí".