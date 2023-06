María Guardiola, tras su 'no' a gobernar con Vox: "Para ellos soy roja rojísima, pero yo lo que quiero es una Extremadura inclusiva"

Guardiola asegura que desde su partido les han ofrecido todas las opciones posibles, pero que a Vox no le ha parecido suficientes: " Quieren sentarse en el Consejo de Gobierno a hablar de ideología y no a trabajar y a gestionar como queremos hacer en el PP de Extremadura" .

María Guardiola ha explicado cuándo se rompieron estas negociaciones: "He tenido solamente dos reuniones con Vox en Extremadura porque es lo que han querido. Les costó sentarse en la primera porque desde Madrid no les autorizaban si yo no decía que iban a entrar en Gobierno, pero yo no iba a faltar a mi palabra. En los dos encuentros ha habido buena sintonía y las 15 medidas se veían bien, pero cada vez que había que cerrar el acuerdo, tenían que salir y llamar a Madrid para pedirles autorización. Extremadura no se gobierna desde Madrid, pero lamentablemente Vox no puede decir lo mismo y han roto la posibilidad de cambio en Extremadura porque el señor Abascal estará pensando en intereses a nivel nacional", ha sentenciado. Por el contrario, asegura que su partido le ha dado total libertad y que Alberto Núñez Feijóo ha "respetado en todo momento las decisiones que se han tomado".