Joaquín Prat, sin piedad con Francisco Martín y sus palabras sobre Bildu: "Si tuviese vergüenza, debería dimitir"

Tras el 'speech' del delegado de Gobierno en Madrid, algunos de sus compañeros salieron a quitar hierro al asunto de forma pública y poner en la diana a la oposición, al Partido Popular. Una polémica que ha cargado de munición al PP hasta la celebración de las elecciones y por las que Fernando Martín tuvo que pedir perdón horas después: "Quiero pedir disculpas a las personas que se hayan sentido ofendidas por las declaraciones que he realizado esta mañana, está claro que no me he expresado adecuadamente".