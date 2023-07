Pedro Sánchez, sobre 'Sólo sí es sí': "Es una buena ley que protege a las mujeres"

Pedro Sánchez, sobre esta ley: "He asumido mi responsabilidad de reconocer ese error y poner encima de la mesa una solución"

Ana Rosa pregunta por qué "tardó seis meses" en rectificar sobre la ley 'Sólo sí es sí'

Entrevista AR| Pedro Sánchez: "En Cataluña he cambiado de opinión por la conviencia"

Pedro Sánchez explica en 'El programa de Ana Rosa' cuál es su postura ante la ley 'Sólo sí es sí' elaborada por Irene Montero, su ministra de Igualdad. El presidente del Gobierno de España analiza los diferentes aspectos de esta normativa y deja claro su apoyo.

Ana Rosa pone sobre la mesa los efectos de la ley 'Sólo sí es sí' y Pedro Sánchez contesta: "Siempre he defendido que es una buena ley que protege a las mujeres porque reconoce una atención especializada a las mujeres víctimas de agresiones sexuales".

La presentadora continúa preguntando al presidente: "Sé que ustedes han subido el presupuesto a 300 millones, pero no está funcionando...". Sánchez, ante esto, responde: "Si habla con expertos vinculados con la violencia de género dirán que afortunadamente haberlo sacado de los hogares, hacerlo visible, haberlo hecho un tema social, el mostrar el drama...".

"El lograr sacar de las cuatro paredes de un hogar la violencia machista hace que nos concienciemos y que, por tanto, haya más mujeres dispuestas a dar el paso y denunciar la violencia machista", sentencia Pedro Sánchez.

Pedro Sánchez: "Decir que la violencia machista no existe provoca inseguridad"

Ana Rosa, sobre los efectos de la ley de 'Solo sí es sí'', comenta: "Pero habrá que reunirse con expertos y saber qué está pasando. ¿Hay suficientes policías?, ¿hay suficientes pulseras?, ¿por qué las mujeres muchas veces no denuncian?, ¿por qué se saltan las órdenes de alejamiento? Hay muchas cosas que hacer, presidente". Ante esto, Sánchez contesta: "Acciones como cuestionar la violencia de género o decir que la violencia machista no existe provoca mucha inseguridad en las mujeres que viven en sus casas".

"En esta ley reconocemos que el estado tiene que facilitar una atención especializada a estas víctimas, que las condiciones laborales de una víctima tienen que ser alteradas, reconocemos derechos y prestaciones a aquellas mueres que sufran casos de agresión sexual... que hablamos de 3.200 sentencias con penas de cárcel", explica Sánchez.

Ana Rosa pregunta a Sánchez sobre sus responsabilidades: "Tardó seis meses"

La presentadora, que escuchaba con atención al presidente, declara: "¿Por qué ustedes no vieron o no quisieron ver lo que esto iba a provocar, porque les habían avisado? ¿Y por qué usted, que es el presidente del gobierno, no pide una responsabilidad? Es que tenemos a la secretaria de estado diciendo unas barbaridades...".

Sánchez, ante la cuestión, comenta: "Yo he asumido la responsabilidad en primera persona". Ana Rosa no puede evitar replicar rápidamente: "Tardó seis meses". El presinte del gobierno continúa argumentando su posición: "Yo he asumido mi responsabilidad de reconocer ese error, poner encima de la mesa una solución...".