Los momentos más álgidos entre Ana Rosa Quintana y Pedro Sánchez: "Usted y yo estamos en las antípodas ideológicas"

Durante la entrevista, Ana Rosa Quintana le ha recordado la cantidad de veces que le ha dedicado su editorial al inicio de su programa y ha destacado que nunca ha dicho mentiras ni sobre él ni sobre su Gobierno: "Las he sacado impresas para que su equipo pueda verlas todas y lo lean. Se lo entrego para que me diga si hay algún insulto o mentira", ha dicho.

A lo largo de esta entrevista no han faltado momentos en los que la opinión de la presentadora y del presidente ha sido diferente. Han sido varios los momentos en los que Pedro Sánchez ha 'acusado' a Ana Rosa Quintana de estar dando su opinión, la cual asegura " respetar ", mientras que la presentadora le ha recordado sus " constantes cambios de opinión " a lo largo de su legislatura.

Después de destacar en varias ocasiones que la presentadora estaba dando "su opinión", Pedro Sánchez ha subrayado que ambos tienen " ideas totalmente diferentes. Podemos estar en las antípodas ideológicas". Ante sus palabras, a lo que Ana Rosa Quintana ha respondido "no, tampoco".

Uno de los momentos más destacados de la entrevista ha llegado cuando, tras ser 'acusada' de nuevo por Pedro Sánchez de "estar dando su opinión", Ana Rosa Quintana ha querido corregir al Presidente: "No estoy opinando. Lo suyo son hechos y lo mío no", ha sentenciado.

Otro momento en el que Pedro Sánchez y Ana Rosa Quintana han demostrado sus diferentes puntos de vista ha sido al hablar del Falcon: "A mí me parece bien que el presidente del Gobierno tenga un avión, pero no que lo utilice para cosas personales. Usted lo ha usado más que otros presidentes, igual es porque ha viajado más", le ha dicho la presentadora. "Para el PP y Vox no tendría que ir en Falcon, tendría que ir en auto-stop", ha reaccionado Sánchez.