Sémper, tras el debate de Feijóo: "Si no queremos que los extremos influyan, lleguemos a un pacto de estado y que el PSOE se abstenga"

Sobre los ataques de Bolaños al PP y las mentiras que habría contado Feijóo en el cara a cara, Borja Sémper comenta: " Me ofrezco a enviarle al señor Bolaños por escrito las fuentes y el aval en las que se basan los datos del señor Feijóo . A Bolaños es lo que le toca, acusar de no se qué mentiras a la oposición, es parte del guion y a lo que se tiene que agarrar".

Joaquín Prat pregunta al portavoz del Partido Popular por los comentarios que se cuelan en los directos de las diferentes televisiones atacando al presidente del Gobierno con un "que te vote Txapote". Borja Sémper contesta al presentador: "La gente es libre de decir lo que le viene en gana. Feijóo no usa esa frase y no la utilizo yo que soy portavoz del partido ".

"Usamos otras frases y otra forma de evidenciar esos pactos que entendemos que son rechazados por una amplia mayoría de españoles.... Otegui, más RC son fundamentales en la gobernalidad de España, entendemos el enfado de la gente", sentencia. " Yo no digo 'que te vote Txapote', a mí me incomoda, pero entiendo el enfado de la sociadad española", comenta en directo.

Borja Sémper insiste en que Núñez Feijóo lleva muchos años queriendo llegar a un acuerdo: "Si no queremos que los extremos influyan, lleguemos a un pacto de estado, a un gran acuerdo. La abtención para que pueda gobernar una de las dos formaciones políticas, hemos obtenido la callada por respuesta o la negativa , pero seguimos insistiendo en ello. Se lo ofrecimos en la municipales, no lo aceptaron. Y ahora... ".

"¿Cuál es la solución? que el PP no pueda gobernar nunca en ningun sitio salvo que tenga mayoría absoluta, el PSOE no se puede abtenerse.... Ahora, el PSOE sí puede pactar con toda la extrema izquierda, da igual el proyecto político que defiendan o el proyecto de país, que no lo tienen... recuerden que los partidos independentistas no tienen proyecto de país", sentencia el político en la entrevista.