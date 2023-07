Joaquín Prat, tras el cara a cara de Pedro Sánchez y Núñez Feijóo: "Sentí decepción al ver que se hacían pocas propuestas"

El presentador arrancó la mañana confesando cómo va a ser la temática delos siguientes programas: " Vamos a estar tratando detalles hasta el 23 de julio, día de las elecciones generales , por lo menos". Tras esto, Joaquín Prat no pudo evitar empezar dar su opinión tras el cara a cara de Feijóo y Sánchez: "No sé cómo se han levantado hoy después de ver el debate de ayer...".

Joaquín Prat continúa mostrando su resignación y se dirige a los cuatro colaboradores de la mesa política diciéndole: "No sé cómo os habéis levantado vosotros después de... es que yo no me podía dormir". El presentador no puede ni terminar la frase a la hora de referirse al debate de los líderes de los principales partidos políticos de España.