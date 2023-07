Ana Rosa y los colaboradores hacen una porra con los escaños de las elecciones generales: "Estamos en la misma horquilla..."

La presentadora se dirige al resto de los compañeros y Esther Palomera contesta: "Tengo una predicción, pero no quiero participar, no he participado en ninguna porra... ni en esta ni en ninguna". Al hilo de la periodista se suma Fernando Berín: "Yo no es por problemas morales, pero como depende de tan pocos votos en algunas provincias, pues no lo sé". Ana Rosa, al escuchar a los dos colaboradores, contesta: "Esto no va a cambiar las elecciones, eh".