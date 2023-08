Pilar Alegría, portavoz del PSOE: "La investidura a Feijóo está destinada al fracaso y a repetir unas elecciones"

Para empezar, Pilar Alegría se pronuncia sobre la decisión tomada por Felipe VI: "Máximo respeto a la decisión de su Magestad el Rey, la conocimos como todos ustedes". Tras esto, la socialista es muy clara con esta noticia: " Vamos a una investidura fallida del señor Feijóo, evidentemente no tiene los votos, no llega a la mayoría de esos 176 escaños".

En cuanto al PSOE, Pilar Alegría explica que su partido quiere "ir a una investidura para seguir gobernando a este país, darle una estabiliad económica y social. Sin embargo, el Partido Popular acepta una investidura que está embocada al no, al fracaso y a la repetición electoral. Ahí nosotros no vamos a estar, nosotros ni los ciudadanos que votaron y hablaron muy claro, que fueron my precisos".