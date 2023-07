Nadia Calviño, sobre Yolanda Díaz y un gobierno de coalición: "Mis planes pasan por seguir siendo vicepresidenta"

Nadia Calviño, tras el debate electoral: "Muestra la aceleración de la remontada del PSOE que llevamos viendo en estos últimos días"

"Es una pérdida para la democracia que el señor Feijóo no quisiera participar, creo que es un desprecio a sus electores", sobre la ausencia de líder del PP

Nadia Calviño, vicepresidenta del Gobierno de España, comparece en 'El programa de Ana Rosa' para compartir con los espectadores sus impresiones después del debate protagonizado por Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y Santiago Abascal.

Calviño, sobre Feijóo: "Su ausencia es un desprecio a sus electores"

La vicepresidenta empieza la entrevista pronunciándose sobre la ausencia de Núñez Feijóo: "Es una pérdida para la democracia que el señor Feijóo no quisiera participar, creo que es un desprecio a sus electores". Tras esto, Calviño explica cuál puede ser el motivo de la ausencia del político: "Supongo que fue por no querer responder a las mentiras de estos últimos días, los periodos turbios de su pasado o no situarse al lado de Abascal...".

"Creo que un presidente del gobierno tiene que enfrentarse a situaciones desagradables y duras, el señor Feijóo tenía que haber estado allí para explicar su proyecto de futuro y no delegar en el señor Abascal la representación de la coalición de derechas", sentencia la ministra.

La vicepresidenta analiza el debate: "Se peleó la tercera plaza"

Nadia Calviño explica que el debate electoral "no me pareció nada aburrido" y explica sus motivos: "El anterior fue bastante embarrado, con mucho ruido e interrupciones que no dejaban exponer las diferentes propuestas". Por otro lado, la vicepresidenta comenta el papel de Sánchez: "Creo que el presidente estuvo en la centralidad, en el equilibrio, exponiendo su posición responsable y una política que queremos consolidar en la próxima candidatura"

Por otro lado, la vicepresidenta cree que el debate electoral con los tres candidatos "muestra la aceleración de la remontada del PSOE que llevamos viendo en estos últimos días". Tras esto, mirando más allá, Nadia Calviño dice sobre el debate: "Estoy de acuerdo en que ayer se debatió quién debía ocupar el tercer puesto, para mí Yolanda Díaz estuvo a años luz de Santiago Abascal".

La vicepresidenta también comenta que "quedó claro ayer que sólo hubo un presidente del gobierno, que fue Pedro Sánchez, sólo una persona estaba dispuesta a debatir, tenía una visión clara para el futuro de nustro país y sería la de consolidar los proyectos que ya están en marcha"

Nadia Calviño: "Mis planes pasan por seguir siendo vicepresidenta"

Nadia Calviño, sobre su futuro en el Gobierno de España, es clara: "He tenido un entendimiento total con el presidente Pedro Sánchez, confío y mis planes pasan por seguir siendo vicepresidenta al lado del presidente". Además, la entrevistada responde a las diferencias que ha tenido durante la legislatura con las ideas de Yolanda Díaz: "Es indudable que soy una persona de centro progresista y que siempre va a defender una política económica responsable".

"Nosotros defendemos la realidad, siempre hay muchas propuestas o ideas que vienen de otros ministerios o partidos, pero un gobierno resposable tiene que analizarlas todas, ver cuáles tienen sentido y en qué momento", explica ante la audiencia . Además, añade: "Con las cosas del comer no se juega y me parece muy grave que el PP no explique el programa enconómico".

La vicepresidenta, sobre Satiago Abascal: "Hay que pararle los pies, me pareció bien cómo Yolanda Díaz le respondió"

La entrevistada comenta que lo que más sorprendió del debate fueron las ideas de VOX: "Lo del señor Abascal obsesionado con la exploración de hidrocarburos en España, los referendums o la alucinación de que se estaban dinamitando presas en nuestro país... pues no lo vi venir, se lo reconozco".

Tras esto, analizando el posible cargo que podría tener Abascal, la vicepresidenta sentencia: "Yo ayer pensaba en los vicepresidentes, estos días he tenido que presidir los Consejos de Ministros porque Pedro Sánchez estaba atendiendo citas internacionales.... pensaba en un Consejo de MInistros presidido por Santiago Abascal, con unas ideas que ayer tuvimos la ocasión de escuchar...". "No es que tuviera ideas extremas, es que Abascal tuvo ideas que están fuera de la realidad absolutamente", dice sobre el líder de VOX