Además, Igea ha analizado los resultados del PP: "Son los peores resultados del PP en su historia en esta comunidad y me preocupa que cada vez la sociedad está más polarizada. Les pido a ambos partidos que reflexionen y que piensen en los ciudadanos de esta Comunidad".

Igea cree que estas elecciones no han tenido sentido y que no hay nada que celebrar por parte de nadie: "Los votos de Ciudadanos está claro que no se han ido al Partido Popular, o se han ido a casa o se han ido a Vox. Lo que está claro es que la intención de la convocatoria ha sido una estupidez y un auténtico fracaso que ha provocado que la Comunidad esté mucho peor que antes".