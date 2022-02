Fernández Mañueco: "El PP ha ganado dos escaños y ha ganado las elecciones. Hablaremos con todos"

Sobre las palabras de Santiago Abascal sobre la vicepresidencia para su partido, Mañueco también se ha pronunciado: "En estos momentos no se trata de hablar vicepresidencia sí o no, se trata de ver el futuro de nuestra comunidad, como encontrar la solución para la despoblación de la España rural o eliminar las lista de espera de la sanidad pública".

Sobre si hay alguna posibilidad de que se repitan estas elecciones, Mañueco ha sido claro: "No tienen que repetirse estas elecciones y no sé de dónde ha salido eso".

Además, les ha mandado un mensaje a Igea y a Ciudadanos: "Yo no sé si tiene que demitir o no, pero lo único que le digo al señor Igea y así también se lo he comunicado a su partido es que ha llevado al abismo a Ciudadanos".