Ana Rosa, de la crisis en Ceuta: "Tenemos un Gobierno muy débil, analicemos por qué hemos llegado hasta aquí"

Ana Rosa critica la riqueza de Marruecos y se pone de lado de los ceutíes

"Eso no quiere decir que no haya una crítica porque hay muchas cosas que no se han hecho", recalca Ana Rosa sobre el Gobierno. "Sabéis que le hemos dado 30 millones ayer, que me parece bien si es para las fronteras... ¿sabéis cuánto se ha gastado Marruecos en el últimos tiempos en aviones, últimas tecnologías, todo el material del ejercito que ha comprado, los satélites que ha enviado, ¿sabéis lo que se ha gastado Marruecos?", declara.