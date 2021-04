La presentadora de 'El Programa de Ana Rosa' aclara su apoyo sobre el periodismo y denuncia el mal uso del periodismo parte de los partidos políticos: "Este programa está en contra de la utilización del señalamiento de periodistas, personas, cualquier medio. Me da igual que sea VOX o Podemos". La periodista se expresa decidida: "Por no dejar entrar a actos electorales, me da igual que sean unos o que sean otros".