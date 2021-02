Ana Rosa critica la celebración del 8M: "Hacer en este momento manifestaciones es un riesgo"

La celebración del 8M ha sido objeto de debate en la mesa de 'El programa de Ana Rosa'. Las palabras de José Manuel Franco anunciando que se permitirán las manifestaciones que no superen las 500 personas ha provocado que tanto Ana Terradillos como Ana Rosa reaccionen.

La presentadora no ha podido morderse la lengua y pronunciarse ante el próximo 8M: "Hacer en este momento manifestaciones es un riesgo". Luego, Ana Rosa matiza: "Digo que la hagan en el coche, de forma virtual, pero no digo que no haya una reivindicación".