Ana Rosa, a Mayka Navarro: "¿Cómo te atreves a venir a Madrid después de lo que dice tu presidente?"

Las palabras de Quim Torra pidiendo a los catalanes no viajar a Madrid por la crítica situación del coronavius han sido motivo de discusión en la mesa de colaboradores. Ana Rosa, al ver a Mayka Navarro, ha ironizado con su presencia, gastándole una broma y mandando un zasca al presidente de la Generalitat.

"Mayka, ¿tú cómo te atreves a venir a Madrid después de lo que dice tu presidente?", pregunta la presentadora con una sonrisa cómplice a su compañera. La catalana, contesta entre risas: "Vine justo ayer, cuando Torra desaconsejó venir a Madrid... el AVE no iba muy lleno pero vine". Después, Navarro se ha puesto seria y ha dado su opinión sobre las palabras del presidente de la Generalitat: "Creo que es una barbaridad lo que ha declarado, esas declaraciones no tienen sentido. ¿Qué pasa, cuando nosotros estábamos tan mal hace un mes la gente de Madrid no tenía que ir a Cataluña?".