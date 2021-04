Las amenazas a políticos en forma de cartas con bala y una navaja ensangrentada han provocado que la presentadora de 'El programa de Ana Rosa' confiese uno de los momentos más difíciles de su vida, cuando estaba amenazada y, al contrario que los miembros del Gobierno, no lo anunció públicamente.

Ana Rosa arrancó el programa señalando al Gobierno: " Utilizan las amenazas de una persona con esquizofrenia para hacer campaña " . Además, es muy dura con el llanto de Yolanda Díaz en televisión: "No habíamos visto llorar a nadie del Gobierno ni cuando morían 900 personas al día.. .".

La confesión más difícil de Ana Rosa: "No se lo he dicho a nadie..."

Los compañeros se callaron y dejaron a Ana Rosa que diera más detalles: "Yo no se lo he dicho a nadie, de verdad, hace mucho tiempo no ahora". Luego critica a políticos como Reyes Maroto, que señala públicamente a una persona con una enfermedad mental: "Estas cosas se saben, la policía sabe lo que tiene que hacer, tú vas a la policía y te dicen 'tranquilidad, déjanos investigar".