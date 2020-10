El alcalde de Salamanca, sobre el confinamiento de la ciudad: "Hay cierto desconcierto y no hay una unidad de criterio"

El alcalde de Salamanca cuenta la situación en la que se encuentra la región

Para hablar de la situación ha estado en directo en el programa Carlos García Carballo, alcalde de Salamanca: "Tiene una tendencia al alza, es una tendencia común, hay muy pocos lugares que estén estabilizados y hay que hacer algo para parar esta situación". Y admite estar de acuerdo en tomar estas medidas: "Como alcalde de Salamanca no me cuestiono esas medidas que toman las autoridades sanitarias, yo pido que actuemos con la mayor colaboración y ponernos a trabajar de común acuerdo, no creo que sea tan difícil".