Las medidas llegan tarde

"Estas medidas son laxas y llegan tarde" , ataca Correll directamente a los gobiernos. "Los enfrentamientos que dejan la Salud Pública aparcada y ponen delante de ella unos intereses que desconozco empiezan a darme náuseas, no nos merecemos esto como país ", estalla el inmunólogo ante Ana Rosa.

Contra los políticos: la realidad de Madrid

Alfredo Correll no se ha mordido la lengua y ha sido claro con la audiencia sobre la situación de Madrid : "Los casos se han disparado, se han dejado hacer test a los contactos estrechos , se hacen unos test masivos que su aplicabilidad no es la mejor . Están descritas las evidencias".

En cuanto a si los científicos están asesorando a los equipos de gobierno de cada comunidad y, sobre todo, al equipo de Pedro Sánchez, el inmunólogo declara: "Espero que sí, conozco la situación de Castilla y León y me consta que compañeros están en los comités que asesoran a los políticos ". Eso sí, el especialista matiza: "Lo que pasa en Madrid lo desconozco, pero lo que pase allí en pocos días va a ocurrir en Valladolid...".

Atiza a los que critican las medidas en Madrid

Alfredo Correll explica que Madrid empieza a tener unas cifras elevadas a las que los expertos aconsejan a los gobiernos tener: " Se está hablando de un porcentaje de ocupación de UCI del 35% y no un número real... el porcentaje de PCR positivas es del 10%, cuando la tasa debería ser un 5% o en niveles estrictos un 3%". " No se entiende la queja ", sobre los que critican las medidas en Madrid.

El experto atiza a todas las personas que creen que es una campaña contra Madrid: "Me parece conspiranóico, se cerró Barcelona hace unas semanas". Por otro lado, quiere aclarar que "no hay un criterio internacional exacto, no hay un libro en el que tengamos todos los controles y límites. Los asesores de cada entidad están aplicando los suyos".