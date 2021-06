Sobre las normas del Gobierno: "Vamos a seguir con nuestro modelo, seis comunidades votamos en contra"

Por otro lado, Escudero declara: "Nosotros votamos en contra, esta falta de criterio del Gobierno que no pone el plazo de aplicación, pues vamos a seguir con nuestro modelo y que salió del Consejo Interterritorial con el voto en contra de de se is comunidades en contra que representamos el 60% de la población de España".

"Hay una duda jurídica importante, el Consejo Interterritorial de Sanidad no es una conferencia sectorial y las decisiones se toman por consenso, significa que todas la comunidades estemos de acuerdo con lo que hay que aplicar, cuando hay 6 en contra, lógicamente no sentimos la obligación de cumplir la orden comunicada porque no se aprobó por consenso", matiza.