La obsesión del Gobierno con Madrid y los impuestos en la comunidad

No va a pactar con el PSOE de Gabilondo

Ana Rosa pregunta a Ayuso sobre una posible unión tras las elecciones con Gabilondo y ésta es muy clara: "Y o no pactaría con él, yo con el desastre no pacto, puedo entenderme con el".

"Querían cerrar los negocios y hostelería durante las anteriores olas sin un informe sanitario", pone un ejemplo sobre sus diferencias. Luego, Ayuso explica sobre su futuro: "Yo quisiera tener mi gobierno, hacerlo libremente, llevar un programa que no me lo tumben en la Asamblea , donde pueda tener unos presupuestos y con los mejores ... quiero un gobierno más reducido enfocado en la recuperación de Madrid,traer inversión...".

Estado de alarma y los contagios: "En semana y media van a bajar"

La presidenta declara sobre el estado de alarma: " No me ha gustado en ningún momento, arremete contra libertades esenciales de los ciudadanos, no sé por qué no te puedes confinar en la casa del pueblo o de la playa".

Además, Ayuso declara confundida: "¿Por qué no puedo ir desde Madrid a Ávila y mi hermano de Toledo puede ir a la otra punta de la comunidad? Eso es porque no hay una ley de pandemia".

Los rumores de Sputnik, las vacunas y voluntarios a ponerse AstraZeneca por debajo de 60 años:

"Estamos a viernes, y salvo las de Pfizer, no sabemos cuántas vacunas vamos a recibir la semana que viene ", anuncia Ayuso sobre la realidad de las inyecciones. Luego, añade: "Es más, como no lo sepamos vamos a tener que paralizar la vacunación en diferentes centros".

Sobre todo lo que se ha criticado a Madrid por reunirse con Sputnik , Ayuso es muy clara: "Sería la primera vez que una administración no se pueda reunir con una empresa , es el colmo que en una pandemia no nos podamos reunir con una empresa sanitaria".

Ante las dudas, Ayuso explica que no quiere más vacunas para Madrid y qué hará cuando Sputnik aterrice en España: "Si ese día llega yo ya tendré hecho los deberes. Yo no he pedido más vacunas para Madrid, soy española y no independentista, pero si las administraciones superiores se duermen nosotros exploramos vías, pero no pondría una vacuna que no está autorizada".