Sánchez está obsesionado con Madrid y PP: pide a la derecha concentrar el voto

La última encuestas del CIS sobre los posibles resultados en las elecciones del 4M en Madrid dejan un empate entre el PP-VOX y la unión del PSOE con las izquierdas. Sin embargo, Casado no tiene piedad con esto: " A Sánchez le da todo igual, instrumentaliza el CIS, la Fiscalía, la Guardia Civil con un ministro que cesa a un coronel , esto no se ve en ningún país serio del mundo...".

¿Por qué pide el apoyo a los votantes de C's y VOX?

" Los votantes no son de nadie, votan a quien le da la gana y no votan alrededor de unas siglas o un partido", declara. Sin embargo, cuando Ana Rosa le pregunta si el líder está pidiendo a los v otantes de VOX que voten al PP, Casado confirma: "Por supuesto".

"Nosotros queremos llevarnos bien con todos los votantes que no quieran a Sánchez. El decir lo de 'yo era de ciudadanos y yo de VOX'... no, eres una persona que se preocupa por resolver los problemas ", matiza sobre este asunto.

A favor del bipartidismo: en contra de pactar con otros partidos para gobernar

De Pablo Iglesias: "¿Qué has hecho como vicepresidente social?"

El presidente azul no tiene piedad con Iglesia, con una crítica muy dura: "No sería mejor decirle '¿qué has hecho como vicepresidente social?', qué ha hecho por las residencias de ancianos, por las pensionistas, por los pobres, con los 2 millones de personas haciendo colas del hambre, qué has hecho con el paro...".