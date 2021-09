Susana Díaz, tras ser acusada de corrupción en Andalucía y presiones en la justicia: "Me resulta lamentable"

Díaz, muy tensa con la de VOX: "Si esta vez me lo dices sin insultar, te lo agradecería"

Olona: "No te he insultado, de insultos tú tienes mucho que enseñar, cuando te amparas en 40 años de corrupción socialista en Andalucía"

Díaz defiende no tener en seis años "una mancha en mi gobierno ni en las personas que me acompañaron" y Olona dice: "Alaya describía presiones que tú hacías a la Justicia..."

'El programa de Ana Rosa' ha celebrado una mesa política en el que se han enfrentado Macarena Olona y Susana Díaz. Las portavoces de VOX y PSOE han protagonizado un tenso cara a cara donde ha habido reproches, acusaciones a sus partidos y un enfado ante la presentadora.

La mañana empieza con Macarena Olona atacando a Susana Díaz tras escuchar las palabras de la 'socialista' sobre la subida de 15 euros del salario mínimo: "Es el discurso de un político irresponsable, de un político que nunca ha pagado una nómica". Unas palabras que ha enfurecido a la andaluza.

Olona acusa a Susana de corrupción y presionar a la Justicia

La diputada del PSOE toma la palabra y es muy directa con Olona: "¿Estamos de acuerdo o no en la subida de los 15 euros? Es que no me queda claro". La de VOX rápidamente contesta: "¿Por tercera vez te lo tengo que repetir?". Díaz, con el gesto serio, ataca: "Sí, sí, y si esta vez me lo dices sin insultar, te lo agradezco".

La crispación fue aumentando a medida que pasaban los segundos, pero todo estalló cuando se puso el foco en Andalucía. Macarena Olona sentencia: "No te he insultado, te aseguro que no te he insultado. Y de insultos tú tienes mucho que enseñar al resto, y los que practicas con la ciudadanía cuando se ampara en 40 años de corrupción socialista en Andalucía, así que tú de insultos estás para darnos muchas lecciones".

"Macarena, me resulta lamentable...", empieza diciendo Susana Díaz. Luego, la que fuese presidenta de la Junta de Andalucía añade: "He estado como presidenta seis años y no tengo una mancha dentro de mi gobierno, ni ninguna de las personas que me han acompañado, ni una causa judicial ni una imputación en seis años del gobierno de Andalucía...".