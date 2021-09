Surge la contienda en plató, ante el nuevo acuerdo de Yolanda Díaz de subir el salario mínimo a 15 euros al mes, sin el apoyo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Susana Díaz explica que "la subida del salario es justa. Hemos superado todos que competir con salarios bajos no es el camino. Yo creo que a 15 euros nadie se va a plantear no contratar a otra persona" .

Pero Macarena Olona no está de acuerdo y arremete contra Susana Díaz, "es el discurso propio de un político irresponsable". La portavoz de Vox describe esta medida como "irresponsable". Además, no duda en decir que es "el discurso propio de quien no ha pagado una nómina en su vida". Según Olona, Vox no se opone a una subida del salario mínimo pero considera que "hay que plantearnos de manera responsable, ¿quién va a pagar la factura?"