Llamada de Ayuso y Pablo Casado

El contacto de Toni Cantó con el PP fue vía telefónica. El actor explica que "h ablé ayer con ella y con Pablo Casado, me ofrecieron la posibilidad de ir en lista , no hemos concretado todavía, pero estoy muy ilusionado de que cuenten conmigo".

Muy crítico con Sánchez, Pablo Iglesias y el PSOE

Toni Cantó reitera hasta la saciedad que el voto útil en Madrid es el PP porque el PSOE, incluido con Gabilondo, cambia de opinión constantemente: "Sánchez dijo que no dormiría tranquilo con Iglesias como presidente ni que no firmaría con Bildu ".

¿Se considera un tránsfuga político?

Toni Cantó es muy claro a la hora de contestar si se considera un tránsfuga político: "Yo entregué mi acta de diputado, no me considero tal cosa y no me he movido de mi situación".