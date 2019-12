Mariano Navarro, portavoz de la madre de Marta: "Necesitan encontrar su cuerpo para comenzar el proceso de duelo"

Mariano Navarro, psicólogo y portavoz de la familia materna de Marta Calvo ha hablado para 'El Programa de Ana Rosa' y nos ha contado cómo están viviendo sus allegados estos difíciles momentos: "Imaginaros cómo se pueden encontrar. Llevan un mes de espera y de búsqueda y ahora ha llegado la trágica noticia de su asesinato. Están destrozados y agotados y la madre en un lógico proceso de shock. Por recomendación mía y de la policía, la madre está apartada de los medios de comunicación para no ser bombardeada por estas noticias.La familia no valora si el asesinato ha sido accidental o violenta, se quedan con que Marta ha muerto. Ahora lo más importante es que encuentren el cuerpo de Marta y que la familia pueda empezar el complicado proceso de duelo que les espera. Si no se encontrase, el duelo sería muy complicado".