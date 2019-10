Alfonso, primo de la víctima de Castro Urdiales: “Me contaba que no se llevaba bien con Carmen”

Alfonso cuenta que Carmen, pareja de la víctima, comenzó a decir que Jesús no tenía teléfono, a la vez que iba dándole distintos números con los que ponerse en contacto, algo que tanto Alfonso como su círculo cercano no acabaron por creerse, es por ello que Alfonso acabó denunciando. Alfonso añade que su primo le confeso su mala relación con Carmen: “Me primo me contaba que no se llevaba bien con Carmen”. Finalmente se ha confirmado que la cabeza encontrada es de Jesús Mari, produciéndose la detención inmediata de Carmen, pareja de la víctima y dueña de la caja.