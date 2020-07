La reacción de la suegra de Fani tras los ataques de su familia: "No me interesa lo que hiciese con su vida en el pasado"

Ahora, 'El Programa del Verano' ha podido hablar con la madre de Christofer sobre el pasado de su nuera y qué opina de todo lo que se dice de ella: "Si ella dice que no, es que no. A mí lo que haya hecho con su vida no me interesa". Además, está segura de que la relación con su hijo seguirá adelante: "Me imagino que sí".