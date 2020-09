Isa Pantoja reacciona a la emoción de su madre cuando habla de Paquirri: "Ella le recuerda siempre, está muy presente en Cantora"

Una gran expectación es la que había alrededor del estreno de 'Idol Kids' por muchas razones, pero la principal era por ver a Isabel Pantoja como jurado de un 'talent' como este. Como era de esperar, no pasó desapercibida y fue un estreno triunfal para el programa y para la cantenta, que se lo pasó en grande, se emocionó e incluso se atrevió a hablar sobre su vida personal.

Uno de los mejores momentos de la noche fue cuando Isabel se emocionaba con la actuación de uno de los niños que canta una de sus canciones, 'Marinero de luces' , con la que terminó emocionada y hablando de su relación con Paquirrí: "Tuve que dejarla de cantar y cuando he vuelto a escucharla... Era mi vida él", a lo que ha reaccionado su hija desde plató: "Siempre le pasa, ella le recuerda siempre, está muy presente en Cantora, prácticamente es un museo, hay muchos cuadro. Se nota que hay algo, todo recuerda a Paquirri y para ella es muy emotivo que le canten esta canción. Ella lo recuerda todos los días, era la guinda que le faltaba". También le han preguntado si ha escuchado en su casa este disco de su madre: "Ahora que me lo dices nunca".

Isa Pantoja se encontraba hoy en 'El programa de Ana Rosa' para comentar el primer programa de su madre y cómo lo vivió ella: "Me encantó, vi a mi madre super emocionada, con los nervios a flor de piel. ESto se grabó cuando salió de Supervivientes, mi relación ella no estaba bien, mi abuela estaba pasando por un momento de salud delicado, también influye eso en que ella estuviera tan emocionada". Además, la hija de la cantante cuenta si ha hablado con su madre: "Le desee mucha suerte, me quedé hasta tarde, pensaba que iba a estar más cohibida. Mi madre sacó su lado Pantoja". Sobre cómo ve su relación con el resto del jurado: "Tanto Edurne como Carlos Jean ya habían hecho otras ediciones, entonces la primera vez que lo hacía mi madre es esta edición y fue protagonista por eso. Hacen un equipo bueno porque más o menor coinciden".