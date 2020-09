Isabel Pantoja, sobre la boda de su hija: "Si se casa, espero que me lo diga con tiempo para hacerme el traje"

Joaquín Prat se ha lanzado a preguntarle a la Pantoja por la presunta boda de su hija Isa con Asraf , de la cual se lleva hablando todo el verano y que ellos ni confirman ni desmienten: "Yo me entero por ustedes de que Isa se casa porque ella no me ha dicho nada. Espero que cuando sea cierto, por lo menos que me lo digo para que me de tiempo a hacerme el traje" , ha bromeado la cantante.

Sobre su experiencia como jurado de 'Idol Kids', la Pantoja reconoce que no siempre lo ha pasado bien: "Me he reído y he llorado mucho porque me costaba una barbaridad apretar ese botón porque me veía muy reflejada en esos niños que salían a cantar. Me pusieron un mote y todo... ya lo veréis".