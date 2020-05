La reacción de los supervivientes en su llegada a Madrid: Del agobio de Ana María al percance de Ro

Con medidas de seguridad extremas para que se cumplan las medidas de seguridad establecidas por el Gobierno y no se rompa la distancia de seguridad, Ana María Aldón, protegida con gafas de sol y gorra además de la mascarilla obligatoria, no ha podido ocultar su agobio. Ya saliendo del aeropuerto, a Rocío Flores se le ha caído la maleta, pero la nieta de Rocío Jurado no ha tardado en recogerla para seguir de camino al coche que les esperaba para trasladarles al hotel.