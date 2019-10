La recontrucción completa del secuestro de 'El Chicle' a Diana Quer

Este lunes, 28 de octubre, arranca el juicio contra el 'El Chicle' por el asesinato de Diana Quer. Hoy se constituye el jurado popular que dirimirá si José Enrique Abuín 'El Chicle' es culpable o no. La joven madrileña fue asesinada el 22 de agosto de 2016, la noche en la que no regresó a su casa en A Pobra do Caramiñal tras salir en la última noche de fiestas de la localidad coruñesa.

En ese momento, ella escribe un mensaje de WhastApp a un amigo: "Me estoy acojonando, un gitano me estaba llamando. Ha dicho morena, ven aquí". Tras esto, no vuelve a escribir más. En una zona más apartada, oscura y de naves abandonadas es donde los investigadores creen que José Enrique Abuín 'El Chicle' abordó a su víctima. Desde el móvil de Diana Quer se registra una llamada más a su amiga Zaira, que no responde.