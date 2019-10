Comienza el juicio de Diana Quer | Una hermana de 'El Chicle’: “Yo no puedo decir que quiero a mi hermano, mató a una niña”

Comienza el juicio contra José Enrique Abuín, conocido como ‘El Chicle’, el cual es el asesino confeso de Diana Quer. Durante el juicio, el jurado deberá de decidir si además de asesinar a Diana, abusó de ella. ‘El Programa de Ana Rosa’ ha podido hablar con María Abuín, la única hermana de ‘El Chicle’ que ha renegado de su hermano, y que dice no poder perdonarlo: “Yo no puedo decir que quiero a mi hermano cuando mató a una niña”. Además, añade que mientras el resto de sus hermanas si lo creen cuando él dice que no fue, ella no lo ha creído en ningún momento. (Información pendiente de actualizar)