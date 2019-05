Hablamos en exclusiva con 'La reina de la Burundanga': "Me arrepiento de lo que he hecho"

Natalia, más conocida como 'La Reina de la Burundanga' ha pasado tres meses en prisión envenenar a siete víctimas con escopolamina para robar sus tarjetas de crédito y sus claves. La joven, que llegó incluso a drogar a su propio abuelo de 90 años, consiguió hacerse con más de 40.000 euros. ' El Programa de Ana Rosa ' ha conseguido localizarla y hablar en exclusiva con ella. "Me arrepiento de lo que he hecho", confiesa la joven sin querer especificar porque ingresó en prisión. "Ya ha hablado mi abogado, no voy a hablar más".