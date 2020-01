Aurora, responsable del sindicato del aeropuerto: “Ante la posibilidad de un contagio necesitamos medidas preventivas”

Aunque no hay casos detectados hasta el momento en España, los trabajadores de los aeropuertos consideran que son los más expuestos a un posible contagio. Aurora es la responsable del sindicato del aeropuerto y quiere denunciar la falta de un protocolo ante la crisis del coronavirus: “Ante la posibilidad de un contagio necesitamos medidas preventivas”. Esta responsable pide también más mascarillas y guantes para los trabajadores. Otro de los elementos que piden es gel desinfectante para cada uno de los trabajadores. Aurora habla en nombre de todos los trabajadores y dice no entender como aún no se ha activado ningún protocolo.