César Ballesteros, gerente del hotel, explica sobre los alimentos: "No se desecha tanta comida, la mayoría del desperdicio alimentario se produce en los hogares que no aprovechamos los alimentos que tenemos en la nevera y se nos pasa la fecha de caducidad". "El los hoteles sí nos ocurre en periodo vacacional, las familias tienden a cargar el plato a ver qué va a querer comer el niño, le voy a poner un montón de cositas y ver qué me come...", apunta.