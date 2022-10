El desesperado testimonio de la mujer de un enfermo electrodependiente: "Deja de respirar, es hora punta"

La subida de la luz ahoga a familias como la de Isabel, que unido a los gastos cotidianos, tiene que hacer frente al extra que supone el día a día de una persona enferma. Jesús depende no solo de un respirador sino, también, de otros aparatos eléctricos: "Para su calidad de vida, necesita una serie de cosas...respiradores, un colchón o una almohada y todo necesita luz para funcionar". Su mujer ha tenido que renunciar a su vida laboral para poder atender minuto a minuto las necesidades de Jesús: "No podemos escatimar en cuidados". Familias como la de Jesús e Isabel que cada día se ven afectadas por la imparable subida que duplica facturas que ya son insostenibles: "Mi factura ha subido en 241€, no sé que nos vendrá en Diciembre". Además, Isabel es vicepresidenta segunda de Remps, Red Española de Padres y Madres Solidarios, asociación que le permite estar más cerca de casos como el suyo y que ocupan un segundo lugar en la sociedad.